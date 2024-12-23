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Дмитриев Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Волчихи
Место события
Волчихи, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52679
Дмитриев Ефим
Текст оригинальной записи
Дмитриев Ефим д. Волчихи

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