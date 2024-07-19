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Дмитриев Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Мал. Осиновика
Место события
Мал. Осиновика, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52673
Дмитриев Алексей
Текст оригинальной записи
Дмитриев Алексей д. Мал. Осиновика

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