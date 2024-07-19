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Грибушин Петр Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Грибушин Петр Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Бол. Осиновика
Место события
Бол. Осиновика, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 37.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52650
Грибушин Петр Григорьевич
Текст оригинальной записи
Грибушин Петр Григорьевич д. Бол. Осиновика

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