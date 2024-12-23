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Голубев Лука

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Голубев Лука
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Воронцов
Место события
Воронцов, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 37.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52645
Голубев Лука
Текст оригинальной записи
Голубев Лука д. Воронцов

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