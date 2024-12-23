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Гаврилов Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гаврилов Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Строкина
Место события
Строкина, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 37.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52639
Гаврилов Семен
Текст оригинальной записи
Гаврилов Семен д. Строкина

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