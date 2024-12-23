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Васильев Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Ельнична
Место события
Ельнична, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 36.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52583
Васильев Александр
Текст оригинальной записи
Васильев Александр д. Ельнична

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