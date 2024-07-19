Беляков Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Осип

Беляков Осип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Беляков Осип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,65
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Страшкова
Место события
Страшкова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 36.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52582
Беляков Осип
Текст оригинальной записи
Беляков Осип д. Страшкова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.