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Богданов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Запружкаго
Место события
Запружкаго, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 36.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52577
Богданов Федор
Текст оригинальной записи
Богданов Федор д. Запружкаго

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