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Баранов Пет* Пав*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Баранов Пет* Пав*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,24
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Юшков. Гор.
Место события
Юшков. Гор., Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 36.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52571
Баранов Пет* Пав*
Текст оригинальной записи
Баранов Пет. Пав. д. Юшков. Гор.

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