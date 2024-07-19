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Баранов Арсений Пав*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Баранов Арсений Пав*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,24
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Юшков. Горки
Место события
Юшков. Горки, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 36.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52567
Баранов Арсений Пав*
Текст оригинальной записи
Баранов Арсений Пав. д. Юшков. Горки

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