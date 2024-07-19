Афанасьев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Виктор

Афанасьев Виктор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Виктор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Печалова
Место события
Печалова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 35.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52559
Афанасьев Виктор
Текст оригинальной записи
Афанасьев Виктор д. Печалова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.