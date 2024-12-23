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Антонов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Антонов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Холман
Место события
Холман, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 35.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52549
Антонов Федор
Текст оригинальной записи
Антонов Федор д. Холман

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