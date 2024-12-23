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Андреев Пков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андреев Пков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Богусловля
Место события
Богусловля, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 35.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52532
Андреев Пков
Текст оригинальной записи
Андреев Пков д. Богусловля

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