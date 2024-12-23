Атексеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтексеев Михаил

Атексеев Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Атексеев Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Воротишина
Место события
Воротишина, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 34.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52507
Атексеев Михаил
Текст оригинальной записи
Атексеев Михаил д. Воротишина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.