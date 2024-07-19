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Алексеев Алексей Дмитр*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Алексей Дмитр*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Малого Осиновка
Место события
Малого Осиновка, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 34.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52487
Алексеев Алексей Дмитр*
Текст оригинальной записи
Алексеев Алексей Дмитр. д. Малого Осиновка

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