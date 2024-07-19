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Александров Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Дедова
Место события
Дедова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 34.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52483
Александров Федор
Текст оригинальной записи
Александров Федор д. Дедова

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