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Абрамов Аверий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Абрамов Аверий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Растороповская волость
Место
Сидорова
Место события
Сидорова, Растороповская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 33.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52459
Абрамов Аверий
Текст оригинальной записи
Абрамов Аверий д. Сидорова

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