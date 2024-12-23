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Ховроньин Василий Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ховроньин Василий Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место
Устюжна
Место события
Устюжна, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 33.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52457
Ховроньин Василий Петрович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Ховроньин Василий Петрович мещ. Соболевская

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