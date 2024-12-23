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Сомов Александр Павлов*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сомов Александр Павлов*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
29,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место
Устюжна
Место события
Устюжна, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 33.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52446
Сомов Александр Павлов* - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Сомов Александр Павлов. дв. Соболевская

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