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Поддубский Петр Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Поддубский Петр Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место
Устюжна
Место события
Устюжна, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52436
Поддубский Петр Васильевич
Текст оригинальной записи
Поддубский Петр Васильевич Расторопов. в.

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