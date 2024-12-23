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Петровых Гавриил Фаддеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петровых Гавриил Фаддеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
35
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место
Устюжна
Место события
Устюжна, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52434
Петровых Гавриил Фаддеевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Петровых Гавриил Фаддеевич мещ. Соболевская

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