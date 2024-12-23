Петров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Федор

Петров Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
3,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место
Устюжна
Место события
Устюжна, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52432
Петров Федор - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Петров Федор мещ. жив. в д. Жукове Соболев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.