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Морозов Василий Ипполит*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Морозов Василий Ипполит*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место
Устюжна
Место события
Устюжна, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52421
Морозов Василий Ипполит* - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Морозов Василий Ипполит. мещ. Хрепелев. в.

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