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Львов Василий Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Львов Василий Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
17,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место
Устюжна
Место события
Устюжна, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52416
Львов Василий Иван - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Львов Василий Иван мещ. Соболевская

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