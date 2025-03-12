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Кудрин Алексей Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кудрин Алексей Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
8,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место
Устюжна
Место события
Устюжна, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52403
Кудрин Алексей Яковлевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Кудрин Алексей Яковлевич мещ. Расторопов.

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