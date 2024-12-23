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Караулов-Горшечников Ив* Алек*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Караулов-Горшечников Ив* Алек*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
21,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место
Устюжна
Место события
Устюжна, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52400
Караулов-Горшечников Ив* Алек* - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Караулов-Горшечников Ив. Алек. мещ. Соболев.

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