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Евдокимов Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евдокимов Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
15
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место
Устюжна
Место события
Устюжна, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52392
Евдокимов Егор - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Евдокимов Егор мещ. Маловосновская

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