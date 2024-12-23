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Белоусов Петр Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Белоусов Петр Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
28
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место
Устюжна
Место события
Устюжна, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 31.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52382
Белоусов Петр Иванович
Текст оригинальной записи
Белоусов Петр Иванович куп. Соболевская

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