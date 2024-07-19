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Екатерин Констан* Осипов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Екатерин Констан* Осипов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
5296,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52363
Екатерин Констан* Осипов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Беляев Матвей Федорович кр. упр. им. жены ген.-лейт. Екатерины Констан. Осиповой

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