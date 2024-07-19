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Беляев Матвей Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Беляев Матвей Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
5296,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52362
Беляев Матвей Федорович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Беляев Матвей Федорович кр. упр. им. жены ген.-лейт. Екатерины Констан. Осиповой

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