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Коль Александр Леопольдович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Коль Александр Леопольдович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Ценз
14118
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52360
Коль Александр Леопольдович - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Коль Александр Леопольдович пот. поч. граж. упр. имением графа М. П. Толстого

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