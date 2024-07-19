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Стромилов Алексей Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Стромилов Алексей Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
300,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52358
Стромилов Алексей Алексеевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Стромилов Алексей Алексеевич дворянин уп. имением вдовы дейст. стат. сов. Варвары Ивановны Стромиловой

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