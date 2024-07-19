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Гейнрихс Влад* Ник*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гейнрихс Влад* Ник*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
655,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52351
Гейнрихс Влад* Ник* - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Гейнрихс Влад. Ник. мещ. ар. им. Возгриха дв. А. В. Жилина

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