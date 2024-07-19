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Матченко Сергей Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Матченко Сергей Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12542 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52347
Матченко Сергей Федорович
Текст оригинальной записи
Матченко Сергей Федорович упр. им. Зеликсон

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