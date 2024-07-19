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Лавров Петр Федор*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лавров Петр Федор*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
114
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 28.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52311
Лавров Петр Федор* - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Лавров о. Петр Федор. н. Покрово-Мологской ц.

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