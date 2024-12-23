Белороссов Петр Як*
Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
- ФИО
- Белороссов Петр Як*
- Пол
- муж
- Дата переписи
- 1906
- Сословие
- духовенство
- Ценз
- 286
- Губерния
- Новгородская губерния
- Уезд
- Устюженский уезд
- Место
- Устюжна
- Место события
- Устюжна, Устюженский уезд, Новгородская губерния
- Источник
- Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 28.
- Полная запись переписи
- Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52290
Белороссов Петр Як* - сословие: духовенство
- Текст оригинальной записи
- Белороссов о. Петр Як. наст. Преображ.-Никол. ц.
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