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Тулин Василий Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тулин Василий Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
81
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Верховско-Вольская волость
Место
Коробищ
Место события
Коробищ, Верховско-Вольская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52284
Тулин Василий Иванович
Текст оригинальной записи
Тулин Василий Иванович села Коробищ

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