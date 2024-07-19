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Сергеев Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
156
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Верховско-Вольская волость
Место
Великого Двора
Место события
Великого Двора, Верховско-Вольская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52279
Сергеев Алексей
Текст оригинальной записи
Сергеев Алексей д. Великого Двора

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