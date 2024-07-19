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Оленин Петр Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Оленин Петр Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
44
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Верховско-Вольская волость
Место
Вяза
Место события
Вяза, Верховско-Вольская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52273
Оленин Петр Алексеевич
Текст оригинальной записи
Оленин Петр Алексеевич д. Вяза

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