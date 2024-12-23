Николаев Дорофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Дорофей

Николаев Дорофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Николаев Дорофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
63
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Верховско-Вольская волость
Место
Ольешей
Место события
Ольешей, Верховско-Вольская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52272
Николаев Дорофей
Текст оригинальной записи
Николаев Дорофей д. Ольешей

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.