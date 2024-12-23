Михайлов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Тимофей

Михайлов Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
48
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Верховско-Вольская волость
Место
Внезапнаго
Место события
Внезапнаго, Верховско-Вольская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52271
Михайлов Тимофей
Текст оригинальной записи
Михайлов Тимофей пос. Внезапнаго

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.