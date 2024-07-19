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Шмотин Яков Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шмотин Яков Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
41
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Сопкинская волость
Место
Заголодна
Место события
Заголодна, Сопкинская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52260
Шмотин Яков Васильевич
Текст оригинальной записи
Шмотин Яков Васильевич д. Заголодна

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