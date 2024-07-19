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Тимофеев Матвей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Матвей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
114
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Сопкинская волость
Место
Пучнина
Место события
Пучнина, Сопкинская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52259
Тимофеев Матвей
Текст оригинальной записи
Тимофеев Матвей дер. Пучнина

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