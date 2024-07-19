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Романов Егор Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Романов Егор Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
116
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Сопкинская волость
Место
Олешниц
Место события
Олешниц, Сопкинская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52257
Романов Егор Васильевич
Текст оригинальной записи
Романов Егор Васильевич дер. Олешниц

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