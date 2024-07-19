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Пакулин Михаил Дмитриевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Пакулин Михаил Дмитриевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
33
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Сопкинская волость
Место
Заголодна
Место события
Заголодна, Сопкинская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52255
Пакулин Михаил Дмитриевич
Текст оригинальной записи
Пакулин Михаил Дмитриевич дер. Заголодна

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