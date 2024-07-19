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Коротаев Федор Силантьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Коротаев Федор Силантьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3434 р. 195
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Сопкинская волость
Место
Сомино
Место события
Сомино, Сопкинская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52251
Коротаев Федор Силантьевич
Текст оригинальной записи
Коротаев Федор Силантьевич д. Сомино

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