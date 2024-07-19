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Забельский Прохор Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Забельский Прохор Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
139
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Сопкинская волость
Место
Устье
Место события
Устье, Сопкинская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52247
Забельский Прохор Григорьевич
Текст оригинальной записи
Забельский Прохор Григорьевич с-цо Устье

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