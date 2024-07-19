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Дмитриев Кузьма

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Кузьма
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
34
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Сопкинская волость
Место
Журавлева
Место события
Журавлева, Сопкинская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52244
Дмитриев Кузьма
Текст оригинальной записи
Дмитриев Кузьма д. Журавлева

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