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Богданов Кузьма

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Кузьма
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
37
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Сопкинская волость
Место
Стулова
Место события
Стулова, Сопкинская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52242
Богданов Кузьма
Текст оригинальной записи
Богданов Кузьма д. Стулова

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