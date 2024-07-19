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Афанасьев Лаврентий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Лаврентий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
41
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Сопкинская волость
Место
Тушемля
Место события
Тушемля, Сопкинская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52241
Афанасьев Лаврентий
Текст оригинальной записи
Афанасьев Лаврентий д. Тушемля

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